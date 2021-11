Uwzględnienie NBP w finansowaniu armii będzie miało dodatkowy skutek: projekt będzie konsultowany również za granicą, a konkretnie we Frankfurcie. To, co dotyczy banków centralnych krajów unijnych, jest bowiem w obszarze zainteresowania Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Czy nasz rząd przejmie się opinią EBC, to już inna sprawa, nie ma jednak wątpliwości, że taka opinia powinna się pojawić. Na czele banku stoi Francuzka, ale panuje opinia, że najwięcej do powiedzenia mają Niemcy. Zatem w uproszczeniu: pozwolimy Niemcom na zrecenzowanie ustawy dotyczącej naszej obronności.