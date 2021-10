"Przewidujemy, że inflacja w okolicach 6% będzie się utrzymywała do końca roku, do 6% dobije. Ale co dalej? Inflacja ma przyczyny zewnętrzne, podażowe i niezależne" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Ale jeśli inflacja będzie się utrzymywała wysoko - a zakładamy, że tak będzie - i jeśli koniunktura będzie się utrzymywała na bardzo wysokich obrotach - co też zakładamy - to tworzy to oczywiście razem sytuację utrwalenia się szoków cenowych, przeniesienie się ich do sfery popytu. Tego jeszcze nie ma, może obserwujemy to w niewielkich obszarach" - podkreślił Glapiński.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 5,8% w ujęciu rocznym we wrześniu 2021 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% we wrześniu.