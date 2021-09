Zgodnie z nowelą deficyt będzie na poziomie 40,4 mld zł, czyli o połowę niższym niż plan przed zmianami. Szczególnie dobrze wyglądają dochody. Mają być wyższe o ok. 80 mld zł. Wyniosą 483 mld zł. Wzrosną także wydatki: z prawie 487 mld zł do 523,4 mld zł.

Obraz wydatków z kasy państwa jest zaciemniony, bo duża część z nich jest rozdysponowywana za pośrednictwem innych instytucji. Sztandarowy przykład to Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, który został umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego. O jego wydatkach decyduje premier, ale nie są one doliczane do wydatków budżetowych. W ubiegłym roku z funduszu rozdysponowano 92,7 mld zł. W tym roku ta kwota miała być mniejsza, ale plan finansowy z połowy roku zakładał, że będzie to 55 mld zł (miał być jeszcze zmieniany, co oznacza wzrost nakładów).