Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego sprzed ponad dwóch tygodni mówiły, że inflacja w sierpniu przyśpieszyła do 5,4 proc., z 5 proc. miesiąc wcześniej. Finalny wynik okazał się minimalnie wyższy. W środę poznaliśmy też więcej szczegółów co do jej struktury – wzrost cen kilkudziesięciu kategorii cen.