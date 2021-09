Ubiegłoroczne obniżki stóp procentowych sprawiły, że najmniejsze banki – o sumie bilansowej do 100 mln zł – znalazły się na progu rentowności. Jeszcze w 2019 r. miały średnio 3-proc. stopę zwrotu z kapitału. Teraz na tym poziomie są banki dysponujące aktywami w przedziale od 100 do 500 mln zł. To najliczniejsza grupa – takich instytucji jest ponad 350.