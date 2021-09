Zysk operacyjny wyniósł 17,3 mln zł wobec 9,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 571,2 mln zł w II kwartale 2021 r. wobec 288,7 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2021 roku utrzymał się pozytywny trend na rynku opon do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Trwające odtworzenie popytu przełożyło się pozytywnie na nasze wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Aktywnie wykorzystujemy sprzyjające warunki rynkowe, stale rozwijając ofertę produktową. Jednocześnie uważnie monitorujemy okoliczności rynkowe oraz zmieniające się wymogi sanitarne, aby szybko podejmować adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działalności i bezpieczeństwo finansowe spółki" - powiedział prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2021 r. spółka miała 35,26 mln zł zysku netto w porównaniu z 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 142,29 mln zł w porównaniu z 797,81 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2021 roku wartość sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear osiągnęła 1 037,2 mln zł. To o 44,1% więcej niż przed rokiem. Jej udział w łącznych przychodach spółki sięgnął 90,8%. Przed rokiem wynosił 90,2%, podano w komunikacie.

Marża brutto zwiększyła się o 19,8%, do 55,7 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 10,7 mln zł, o 2,7% mniej niż w pierwszym półroczu 2020 roku. Ich udział w wartości przychodów ze sprzedaży nie przekroczył 1% wobec ok. 1,4% rok wcześniej.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)