Arkadiusz Regiec, prezes platformy społecznościowego finansowania udziałowego Beesfund, we wcześniejszym komentarzu dla nas wskazywał, że początek obowiązywania tej regulacji będzie trudny, bo PSA będzie musiała znaleźć swoje miejsce w polskim systemie prawnym – muszą zaadaptować ją sędziowie, notariusze etc. – Tak jest w przypadku każdej nowości, a to jest rewolucyjna nowość – podkreślał.