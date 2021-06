W kwietniu i maju inflacja wyniosła tam ponad 5 proc. To najwyższy poziom w UE . Dodatkowo dynamika wzrostu cen była wyższa niż maksimum pasma odchyleń od celu inflacyjnego MNB, które wynosi 4 proc. Jednak sam ruch w górę stopami nie był reakcją na podwyższone tempo wzrostu cen. Zdaniem analityków węgierscy bankierzy centralni bardziej obawiają się, że w górę pójdą oczekiwania inflacyjne konsumentów, co mogłyby z czasem przełożyć się na ceny. Postanowili więc reagować i podwyżka stóp (głównej o 0,3 pkt proc. do 0,9 proc.) to dopiero pierwszy krok. Z zapowiedzi wynika, że stopy procentowe mogą być podnoszone co miesiąc.