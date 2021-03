Pierwszy to problem z kredytami frankowymi: jego rozwiązanie w najtańszym wariancie, w którym banki idą na ugodę z frankowiczami, może kosztować sektor bankowy ponad 34 mld zł. Na razie wygląda na to, że banki będą musiały sobie radzić same, bo rząd i – przede wszystkim – Narodowy Bank Polski podchodzą do sprawy z dużą rezerwą. Bez wsparcia banku centralnego banki komercyjne, przewalutowując kredyty, będą musiały pozyskać franki na rynku za złote, co będzie wywierało presję na kurs złotego.

Przemysław Kwiecień, ekonomista XTB, zwraca uwagę, że to już nie tylko retoryka, lecz także konkretne działania, bo w ostatnich tygodniach NBP skupuje więcej obligacji. W tle tych działań jest najnowsza projekcja inflacji i PKB , pokazująca wzrost inflacji w tym roku do górnej granicy dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego (cel to 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.).

‒ To wszystko składa się na przekaz, że co by się nie działo, musimy pomóc rządowi w finansowaniu deficytu. To pomaganie to skupowanie długu przez NBP. Owszem, inni też to robią, ale przed pandemią takie działania na rynku wschodzącym były tematem tabu. A dziś coraz trudniej jest mówić, że mamy do czynienia z sytuacją awaryjną, skoro ze strony NBP płyną komunikaty, że skupowanie potrwa długo, a być może nawet zawsze – mówi Przemysław Kwiecień.