– Bank jest w trakcie ankiety wśród klientów. Jeśli zarząd podejmie decyzję co do uczestniczenia w programie, przedstawi ją do zatwierdzenia radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu. Wynika to z tego, że przystąpienie do programu będzie miało ogromne implikacje dla wyniku finansowego i kapitałów banku . Konwersja 100 proc. portfela skutkowałaby kosztem na poziomie 5,1 mld zł przed podatkiem – wskazywał prezes Millennium. – Warto wspomnieć o potencjalnych implikacjach uchwał Sądu Najwyższego zaplanowanych na 13 i 15 kwietnia. Ich wynik jest na tym etapie nieznany, ale ufamy w sprawiedliwość Sądu Najwyższego. W szczególności trudne do zrozumienia byłoby, gdyby kredytobiorcy we franku mieli lepszą sytuację niż ci, którzy zaciągnęli kredyt w złotówce – zakończył.