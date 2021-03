Do funduszy zaczynają się przekonywać również firmy. Powód: one nie mogą zamienić wolnych środków na gotówkę, a lokaty w bankach nie tylko są pozbawione oprocentowania, ale też wiążą się z koniecznością płacenia prowizji. Jest to szczególnie widoczne pod koniec roku, gdy banki bronią się przed napływem depozytów firm , żeby ograniczyć wysokość składki, jaką same muszą płacić na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Część opłat na BFG w ostatnich latach zależała od wielkości depozytów wykraczających poza limit gwarancyjny, czyli równowartość 100 tys. euro.