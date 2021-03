Założenia Nowego Ładu przewidują, że zmiany w składce zdrowotne przyniosą wyższe dochody na NFZ. I przy okazji poprawią stan finansów publicznych . Przeanalizowaliśmy, jakie PiS ma pole do działania, by osiągnąć takie cele. Przy założeniu, że chodzi również o zmniejszenie obciążeń dla osób o niższych dochodach i zwiększenie dla tych z wyższymi.

W przypadku zapowiedzi zmian w składce na NFZ nie ma mowy o podwyżce stawki składki zdrowotnej, która dziś wynosi 9 proc. Można jednak zmniejszyć dla części podatników możliwość odliczania składki od podatku. Dziś z 9 proc. składki 7,75 proc. można odliczyć od PIT . Co oznacza, że realny transfer na zdrowie z kieszeni podatnika to 1,25 proc.

PiS może więc wprowadzić niższe odliczenie dla osób o wyższych dochodach. Lub nawet je zlikwidować. Byłoby to czymś w rodzaju antytrzydziestokrotności.

Trzydziestokrotność – czyli tak zwany limit składek na ubezpieczenia społeczne – to pułap dochodów, po przekroczeniu którego pracownik przestaje płacić składki emerytalną i rentową. Natomiast w przypadku składki zdrowotnej – po przekroczeniu ustalonego progu – miałby on płacić relatywnie więcej, gdyż zmniejszyłaby się ulga w PIT

Łukasz Kozłowski, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę, że takie rozwiązanie zwiększy wpływy do finansów publicznych, ale niczego nie zmieni z punktu widzenia NFZ, który nadal dostawałby tyle samo. Różnica byłaby tylko taka, że budżet miałby większe wpływy z podatku PIT.

– Może zmieniłoby to wielkość klina podatkowego, ale pieniędzy na zdrowie by nie przybyło. Chyba że równolegle zapisane zostaną jakieś gwarancje przekazywania tych dodatkowych środków z budżetu do NFZ – mówi Łukasz Kozłowski. FPP proponuje inne wyjście: wprowadzenie składki zdrowotnej po stronie pracodawców. Na podobnej zasadzie jak dziś kształtowane są składki na ubezpieczenie społeczne. W pierwszym roku mogłaby ona wynosić 0,25 proc. i być podwyższana w kolejnych dwóch latach o 0,25 pkt proc.