– Czyli dotacja powinna się zawierać w prognozie 6-proc. deficytu w tym roku. Ale i bez niej ubiegłoroczny deficyt był duży, choć pewnie nie aż tak, jak MF spodziewało się w połowie roku. Trudno tu cokolwiek prognozować, bo nie mamy nawet pełnych danych z budżetu centralnego, ale na podstawie tego, co podawało samo ministerstwo, można z grubsza wyliczyć, że było to 9–10 proc. PKB – ocenia ekonomista. Jego zdaniem głównym źródłem lepszych wyników są przede wszystkim dochody – już w grudniu wiceminister finansów Sebastian Skuza mówił, że były one o ok. 10 mld zł większe od zapisanych w nowelizacji ustawy budżetowej. Już po listopadzie wpływy z podatku od towarów i usług – który jest główny źródłem dochodów państwowej kasy – przekroczyły 168 mld zł. I już wtedy była to kwota bardzo bliska całorocznemu planowi uzyskania z VAT (170 mld zł).