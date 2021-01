Niezależnie od zakończonych właśnie kłopotów trzech telekomów wszystkie chińskie spółki notowane na amerykańskiej giełdzie – a jest ich ponad 200 – będą musiały sprostać nowym wyzwaniom. Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Donald Trump podpisał bowiem ustawę nakazującą zagranicznym przedsiębiorstwom notowanym w USA stosowanie się do amerykańskich standardów audytu. Nowe przepisy pozwalają usuwać z parkietu spółki, które się do tych regulacji nie zastosują. I właśnie dla chińskich firm jest to potencjalny problem, ponieważ dotychczas odmawiały one podawania niektórych informacji o swojej działalności i finansach wymaganych przez amerykańskie zasady audytu. Powoływały się przy tym na regulacje z Chin. Ponadto ustawa wymaga od spółek przedstawienia dowodu, że nie są własnością obcego rządu ani nie pozostają pod jego kontrolą – co dla przedsiębiorstw z Państwa Środka też będzie kłopotliwe.