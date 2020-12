Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,68 proc. i wyniósł 30.403,97 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,87 proc. i wyniósł 3.735,36 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,74 proc., do 12.899,42 pkt.

Od początku 2020 roku indeks S&P 500 zyskał już 15,6 proc., a Dow Jones wzrósł o 6,6 proc. Na pandemii najbardziej zyskał Nasdaq, grupujący spółki nowych technologii. W tym roku Nasdaq jest na razie na 43,7 proc. plusie.

Na rynkach sentyment poprawił się po przyjęciu pakietu fiskalnego w USA.

„Możemy wreszcie odetchnąć z ulgą, ponieważ chaos związany z pakietem stymulacyjnym się skończył. Wyprzedaż została powstrzymana, co może zapewnić ostatni impuls dla aktywów ryzykownych w ostatnich czterech dniach handlowych tego roku” - powiedział Hussein Sayed, główny strateg rynkowy w FXTM.

„Pięć filarów rajdu (bodziec fiskalny, bodziec monetarny FOMC, wdrażanie szczepionek na Covid-19, podzielony Kongres i brak podwójnej recesji) pozostaje w dużej mierze w mocy i dopóki to się nie zmieni, średnioterminowe i długoterminowe perspektywy dla akcji będą pozytywne" - powiedział Tom Essaye, założyciel The Sevens Report.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w niedzielę pakiet gospodarczy na czas koronawirusa i ustawę budżetową. Tym samym amerykański rząd uniknie "shutdownu" (tymczasowe zamknięcie części federalnych instytucji).

Amerykański Kongres przegłosował 21 grudnia warty 900 miliardów USD pakiet stymulacyjny, aby wesprzeć gospodarkę podczas epidemii koronawirusa. Pakiet przewiduje drugą turę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów, tym razem w wysokości 600 dolarów.

Ze spółek Apple zwyżkował 2,5 proc., a Tesla rosła 2 proc.

Goldman Sachs i Disney również dołożyły się do wzrostów, a każda z tych dwóch spółek zyskała po ponad 2 proc.

Z branż najmocniej rosły segment dóbr konsumpcyjnych, firmy technologiczne i usług komunikacyjnych.

Akcje Pfizera spadały 0,5 proc. W większości krajów Unii Europejskiej w niedzielę rozpoczęły się szczepienia preparatem wyprodukowanym przez Pfizer i BioNTech.

Akcje Alibaba Group notowane na amerykańskich giełdach spadały 1,5 proc. po wszczęciu przez Chiny dochodzenia antymonopolowego wobec firmy.

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdzili w poniedziałek w Brukseli umowę o handlu i współpracy między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W następnym kroku umowa musi zostać ostateczne przyjęta przez Radę UE w drodze procedury pisemnej. Jak podał rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie UE Sebastian Fischer, Rada ma na to czas do godz. 15 we wtorek.

W poniedziałek liderzy grup politycznych Parlamentu Europejskiego i jego szef David Sassoli spotkają się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i głównym negocjatorem ds. brexitu z ramienia UE Michelem Barnierem, aby omówić wyniki negocjacji UE-Wielka Brytania.

Kompromis w sprawie umowy o współpracy i handlu między Unią Europejską i Wielką Brytanią osiągnięty w czwartek jest "wyważony i rozsądny" - powiedział główny unijny negocjator Michel Barnier w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Le Figaro". Nie wykluczył jednak w przyszłości poważnych sporów sądowych związanych z realizowaniem tego porozumienia.

Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły w czwartek porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, co uderzyłoby w obie strony.

„Wreszcie możemy odetchnąć po dramacie związanym z brexitem. Po tym, jak w zeszłym tygodniu osiągnięto porozumienie w ostatniej chwili, brytyjski parlament zagłosuje nad umową w środę. Partia Pracy obiecuje swoje poparcie i powinno to przejść bez problemu” - powiedział Win Thin, szef globalnej strategii walutowej w Brown Brothers Harriman.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 80,85 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,766 mln.

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 226,3 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1663 kolejne zgony. Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 19,1 mln przypadków zakażenia wirusem, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi ponad 333 tys.

Grudzień przyniósł najwięcej przypadków śmiertelnych od wybuchu pandemii. Dotychczas zmarło już w tym miesiącu ponad 63 tysiące Amerykanów. Także liczba zakażeń Covid-19 wciąż rośnie w całym kraju.

W niedzielę dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci ostrzegał, że w batalii z wirusem to co najgorsze może dopiero nastąpić.