Fundusz odbudowy jest nowym narzędziem, związanym z niwelowaniem gospodarczych skutków pandemii. Prace nad polskim KPO trwają od miesięcy. Swoje pomysły mogły tam zgłaszać ministerstwa, samorządy , partnerzy społeczni i nawet indywidualne podmioty. Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), do KPO zgłoszono 1543 projekty, w tym 591 ze strony samorządów. Ich selekcją zajmował się międzyresortowy zespół. Chodzi o to, by wybrać te, które będą miały największe szanse na otrzymanie wsparcia (Polska będzie musiała przedłożyć KPO Komisji Europejskiej do negocjacji najpóźniej 30 kwietnia przyszłego roku). – Zgłoszone projekty stanowią jedynie inspirację do dalszych prac i nie oznacza to automatycznej gwarancji otrzymania finansowania – zastrzega MFiPR.