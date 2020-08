"Do końca grudnia realizujemy (...) Tarczę Finansową dla dużych firm, mamy w tej chwili ponad 400 wniosków" - powiedział Borys. Dodał, że zdecydowana większość to są prywatne firmy z branży handlowej, z branży przemysłowej, "które mocno ucierpiały w drugim kwartale".

Przed tygodniem wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk mówił, że wypłaty z puli 25 mld zł przeznaczonej na wsparcie dużych firm, w ramach Tarczy PFR, powinny rozpocząć się w sierpniu.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej o wartości 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 25 mld zł, dla małych i średnich firm - 50 mld zł, a pozostałe 25 mld zł ma trafić do dużych firm.

PFR zakończył już przyjmowanie wniosków o wsparcie od małych i średnich firm. Trafiło do nich 60,5 mld zł subwencji.