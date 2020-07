Ceny miedzi na LME w Londynie spadają. Tydzień może się jednak zakończyć ok. 2 proc. wzrostem

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie spada o 0,5 proc. do 6.041,5 USD za tonę, ale zmierza do zakończenia tygodnia ze wzrostem ok. 2 proc. Analitycy wskazują, że cena metalu może się utrzymywać na wysokim poziomie w związku z otwieraniem gospodarek i problemami po stronie podaży.