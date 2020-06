Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,72 proc. do 2,4700 USD za funt.

Utrzymujące się napięcia w relacjach handlowych USA-Chiny, a także masowe protesty w Stanach Zjednoczonych nie sprzyjają inwestowaniu na globalnych rynkach metali.

Plan administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący zawieszenia lotów pasażerskich z Chin znów ożywił napięcia pomiędzy dwoma największymi gospodarkami na świecie. Wcześniej Chiny zabroniły amerykańskim przewoźnikom wjazdu do tego kraju.

Delta początkowo starała się wznowić loty do Chin 1 czerwca, ale musi opóźnić tę decyzję, bo chińskie władze nie zatwierdziły takiego zezwolenia.

United Airlines planują wznowienie trzech tras do Chin w tym miesiącu, ale na razie nie ma zgody organów regulacyjnych w tej sprawie.

Samoloty American Airlines Group Inc. odbyły swoje ostatnie loty do Chin 31 stycznia. Obecnie planowane jest wznowienie lotów do tego kraju w październiku. Amerykanie mieli średnio 6 lotów dziennie do Hongkongu, Szanghaju i Pekinu, bez międzylądowania.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła 4 USD do 5.524,00 USD za tonę.