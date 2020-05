Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,21 proc. do 2,4085 USD za funt.

Inwestorzy analizują wczesne sygnały, że globalna gospodarka powoli powraca do formy po kryzysie zdrowotnym. Chociaż widać stopniowe odżywanie wielu gospodarek na świecie, to na razie żaden kraj nie zbliżył się jeszcze do poziomu sprzed epidemii koronawirusa.

Wszelki optymizm na rynkach jest nadal bardzo ostrożny, zwłaszcza, że inwestorzy przygotowują się na dalsze działania USA wobec Chin po mocnym wzroście napięć pomiędzy obu krajami w tym tygodniu.

Prezydent USA Donald Trump ma ogłosić w piątek ważne decyzje wobec Chin po tym, jak Pekin wprowadził przepisy bezpieczeństwa narodowego dla Hongkongu.

Chiński parlament formalnie zatwierdził w czwartek decyzję o narzuceniu Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie narodowym. Projekt wywołał protesty w tym regionie, zaognił spór między Chinami i USA, a wielu ocenia go jako ograniczenie autonomii Hongkongu.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 73 USD, czyli 1,4 proc., do 5.332,50 USD za tonę.

W tym tygodniu miedź zdrożała na LME o 1 proc., a w maju metal zyskał 3 proc. - to drugi z kolei miesiąc ze zwyżką notowań miedzi.