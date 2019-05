Bezpłatne konto osobiste to już nie tylko hasło niektórych banków zachęcające klientów do zakładania rachunku właśnie u nich. To coraz częściej jedna z najistotniejszych cech, którą klienci sprawdzają, wybierając „swój” bank. Jest to wreszcie także wymóg nałożony na banki przez Unię Europejską oraz ustawę, która weszła w życie w sierpniu br. Bank musi zaproponować swoim klientom opcję podstawowego rachunku płatniczego, jednak funkcjonalności tego rachunku są bardzo ograniczone.

Darmowe konto dla każdego

8 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy prawne zobowiązujące banki, jak również SKOK-i do posiadania w swojej ofercie tzw. podstawowego rachunku bankowego, który jest bezpłatny. Za korzystanie z konta podstawowego, jak i przypisanej do niego karty płatniczej, instytucja nie będzie mogła pobierać opłat. Darmowe konto bankowe będzie służyło do podstawowej aktywności bankowej klientów, czyli dokonywania wpłat i wypłat środków (w tym wypłat z bankomatów na terenie całej Unii Europejskiej) oraz dokonywania transakcji, w tym przy użyciu karty płatniczej. Maksymalnie 5 wypłat z bankomatu lub wpłat przy użyciu wpłatomatu miesięcznie musi być bezpłatnych, o ile są one własnością innego dostawcy. Również 5 poleceń przelewu miesięcznie zlecanych przez klienta nie może być obarczonych żadnymi opłatami, natomiast opłaty za kolejne nie mogą być wyższe niż opłaty najczęściej stosowane przez bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Brzmi wspaniale – jednak nie każdy może skorzystać z oferty całkowicie darmowego konta. Ustawodawca precyzuje, iż przysługuje ono osobom, które nie posiadają żadnego innego rachunku w żadnej placówce bankowej na terenie kraju (z wyłączeniem kont walutowych). Oznacza to, że klienci, którzy posiadają już jakiś otwarty rachunek osobisty, nie będą mogli skorzystać z tej propozycji, chyba że ten rachunek wcześniej zamkną. Oferta ta skierowana jest więc przede wszystkim do osób, które nie posiadają konta w banku.

Wzory wniosków o otwarcie podstawowego konta bank musi udostępniać zarówno w formie papierowej w placówce, jak i w formie elektronicznej na stronie internetowej. Dzięki temu można spokojnie zapoznać się z zapisami umowy przed podpisaniem jej. Klient nie będzie musiał podpisywać dokumentu w stresie, pod presją czasu. Darmowe konto nie może być powiązane z koniecznością korzystania z innych usług banku. Bank nie może także wymagać minimalnych miesięcznych wpływów na rachunek w celu utrzymania braku opłat.

Czy tylko rachunek podstawowy?

Co jednak z klientami, którzy chcieliby założyć rachunek inny niż podstawowy lub po prostu posiadają już konto osobiste i pragną założyć kolejne? Nie tylko wymagane ustawą konta podstawowe oferowane są jako bezpłatne, ale w przypadku innych warto szczególnie uważnie przyjrzeć się warunkom umowy. Istnieją konta bezwarunkowo bezpłatne, jak również takie, przy których wymaga się pewnych regularnych wpływów na rachunek oraz dokonywania transakcji kartą płatniczą – wówczas zarówno prowadzenie rachunku, jak i używanie karty może być bezpłatne.

Dobrze jest zwrócić uwagę na usługi oferowane bezpłatnie w ramach konta bankowego, takie jak np. polecenia przelewów, jak również zleceń stałych i poleceń zapłaty za darmo. Bezpłatne może być ponadto dokonywanie wygodnych przelewów na numer telefonu (BLIK).

Banki konkurują ze sobą o klientów i coraz chętniej wprowadzają do oferty rachunki prowadzone bezpłatnie. Warto jednak wcześniej zapoznać się dokładnie z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby faktycznie nie ponosić opłat nie tylko za posiadanie konta osobistego i karty płatniczej, ale także za przelewy czy wypłatę środków z bankomatów.