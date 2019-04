W porównaniu z prawdziwymi książęcymi ślubami to i tak niewielkie sumy. Jednak przy polskiej średniej krajowej jednorazowy wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych to wręcz astronomiczna kwota. Dlatego wiele młodych par, by sfinansować wydatki związane ze swoim najważniejszym dniem, decyduje się na kredyt lub szybkie chwilówki w SMART Pożyczka. Niektórzy przyszli nowożeńcy korzystają z pomocy rodziców lub sięgają do własnej kieszeni. Jak przy odrobinie rozsądku mieć ślub jak z bajki za niewielką cenę?Królewski ślub z niewielkim budżetem.

Ona cała w bieli, on w czarnym i gustownym garniturze, pełna sala oraz zabawa do białego rana. Ślub w Polsce to wiekopomne wydarzenie otoczone masą utartych tradycji, a także konwenansów, na mocy których „wypada” lub „nie wypada” czegoś robić. Efektem tego wszystkiego jest olbrzymi rachunek za jedno przyjęcie! Czy to rzeczywiście najlepszy sposób rozpoczęcia wspólnej ścieżki życiowej? Istnieją proste triki, dzięki którym Młoda Para może zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Oto one!

Przygotuj listę gości

Zastanów się, czy faktycznie chcesz zorganizować wesele na 200 osób, z ciotkami i kuzynami ósmego stopnia, z których wielu nawet nigdy nie widziałeś? Pamiętaj, że największym wydatkiem związanym ze ślubem jest organizacja wesela. Koszt wynajmu sali wraz z całym menu pochłania ogromną sumę, która jest tym większa, im większe jest miasto i renoma wybranego lokalu. Hojność gości bywa przewrotna i może okazać się zupełnie inna, niż tego oczekiwałeś. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie wyłącznie najbliższej rodziny i dobrych przyjaciół. Takie przyjęcie jest atrakcyjne także z innego względu. Przy mniejszej liczbie gości Państwo Młodzi mają okazję porozmawiać i spędzić czas ze wszystkimi, co w przypadku wesel na ponad 200 osób jest raczej niewykonalne.

Ślub tylko w sobotę? Niekoniecznie!

W weekendy ceny zawsze są wyższe. Dlatego kolejną opcją na zmniejszenie wydatków jest organizacja ceremonii w inny dzień niż sobota. Może w piątek? Czemu nie! Pomimo że w wierze katolickiej jest to dzień postny, to zawieranie małżeństwa jest jak najbardziej możliwe. W szczególnych przypadkach proboszcz zwraca się do biskupa o dyspensę na dzień ślubu dla nowożeńców i ich gości. Dzięki temu koszty wesela mogą zmniejszyć się o połowę! Warto również pomyśleć o długich weekendach. Wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by wyprawić wesele i ślub w niedzielę lub inny dzień.

DJ zamiast zespołu

To, jak ten dzień zapamiętają goście, w dużej mierze zależy od muzyki. Wynajem zespołu na jedną noc to koszt przynajmniej 4 tysięcy złotych, a im więcej osób w kapeli, tym stawka wzrasta. Dlatego rozsądnym wyborem jest zdecydowanie się na DJ-a. Jest o wiele tańszy, a równie dobrze może poradzić sobie w roli wodzireja zabawy. Dużym atutem jest również możliwość stworzenia własnej playlisty.

Zaoszczędź na dodatkach ślubnych

Zarówno przyszła Panna Młoda, jak i Pan Młody w dniu ślubu pragną wyglądać jak milion dolarów. Jednak z wyborem garnituru, sukni ślubnej oraz wszelkich dodatków warto poczekać do wyprzedaży lub zdecydować się na ich wypożyczenie. W ten sposób uda wam się zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych! Zastanów się, czy faktycznie pragniesz wydać krocie na suknię czy garnitur, który założysz tylko raz? Jeśli chodzi o dodatki, to wybieraj tylko takie, które nadają się do wielokrotnego użytku. Buty czy biżuteria to świetne akcesoria, które sprawdzą się nie tylko na przyjęcie weselne, ale i na różne uroczystości oraz spotkania biznesowe – pod warunkiem, że będą uniwersalne, a nie typowo „ślubne”.

Karoca, limuzyna, a może auto znajomego?

Kolejny tysiąc może pozostać w twojej kieszeni, jeśli zrezygnujesz z luksusowego samochodu z wypożyczalni na rzecz auta kogoś z rodziny lub znajomego. Jeśli ich cztery kółka prezentują się wystarczająco efektownie, to mogą być odpowiednią dekoracją ceremonii. Koszty będą znacznie niższe, a radość przy ozdabianiu auta – bezcenna!

Pomyśl o menu ślubnym

Tradycyjny rosół i swojski kotlet schabowy czy wykwintna zupa krem z dodatkiem trufla oraz faszerowane manicotti? Wyprawiając wesele, nie można zapomnieć o daniach, które wpasują się w gusta zaproszonych gości – szczególnie starszego pokolenia. Pamiętaj, że nie każdy jest miłośnikiem wymyślnych potraw, kawioru i owoców morza, które przy okazji niemało kosztują. Staraj się zorganizować klasyczny obiad z przystawkami, stawiając na prostotę i uniwersalny smak.

Zawsze negocjuj!

Niezależnie od tego, jakie stawki oferują dostawcy różnych usług ślubnych, nigdy nie przystawaj na początkową cenę. Muzycy, fotografowie, kucharze czy właściciele domów weselnych zawsze są skłonni do negocjacji. Choć czasem wiąże się to z rezygnacją z pełnego pakietu, to pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. W końcu warto szaleć do woli, ale wyłącznie w granicach zdrowego rozsądku i własnych możliwości finansowych!