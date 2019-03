Zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę, że płynność finansowa oraz szybki dostęp do dodatkowych środków pieniężnych są kluczowymi elementami w biznesie prowadzonym na tak dynamicznie zmieniającym się rynku. To właśnie dzięki nowym inwestycjom, które wpływają na rozwój twojej firmy, jesteś w stanie dotrzymać kroku konkurencji. Tymczasowy brak dostępu do gotówki nie musi jednak oznaczać wstrzymania nowych projektów. Dzięki BGŻ BNP Paribas możesz, bez ponoszenia wysokich nakładów, kontynuować realizację założonych przez siebie celów. Jak to działa? Wystarczy, że skorzystasz z jednego z kredytów na preferencyjnych warunkach.

Szybko i tanio

Czas to pieniądz – szczególnie przedsiębiorcy dobrze rozumieją z czym wiążę się to powiedzenie. Bankowcy z Banku BGŻ BNP Paribas przygotowali więc produkt, który już od samego początku uwzględnia twoje podejście do zarządzania czasem. Na decyzję kredytową nie będziesz bowiem czekać dłużej niż cztery godziny. Co więcej, samo udzielenie kredytu nie wiąże się z żadną prowizją.

A co z jednym z kluczowych z perspektywy klienta elementem kredytu, czyli jego oprocentowaniem? W zależności od nabytego pakietu ubezpieczenia, marża wygląda następująco:



3,90 proc. w przypadku obligatoryjnego ubezpieczenia na życie;

4,90 proc. – jeśli skorzystamy z pakiety bez ubezpieczenia.

Jaki kredyt wybrać?

Oferta promocyjna kredytów dostępnych w ofercie Banku BGŻ BNP Paribas obejmuje dwa produkty. Pierwszy z nich to kredyt w rachunku bieżącym. Za jego pomocą zapewnisz sobie komfort w planowaniu wydatków swojej firmy. Możesz go przeznaczyć na dowolny cel, związany z jej bieżącą działalnością. Charakteryzuje się on łatwym dostępem do przyznanych pieniędzy i elastyczną formą spłaty. Suma, którą możesz otrzymać od banku to wartość kwoty nawet 500 tys. zł.

Drugi produkt objęty promocją to kredyt gotówkowy dla firm. Jeśli wybierzesz tę formę kredytowania, środki będziesz mógł przeznaczyć na finansowanie konkretnych potrzeb w ramach działalności firmy. Kredyt gotówkowy charakteryzuje się długim okresem kredytowania – nawet do 84 miesięcy, a kwota przyznawana przez bank to wartość wynosząca maksymalnie 250 tys. zł.

Dla kogo oferta specjalna?

Aby moc skorzystać ze specjalnej oferty kredytowej w Banku BGŻ BNP Paribas konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, musisz prowadzić swoją działalność co najmniej 24 miesiące w formie spółki osobowej (cywilna, jawna, partnerska) lub jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli chodzi o wspomniany wyżej termin, przewidziane zostały jednak pewne wyjątki. W przypadku bowiem profesjonalistów, a więc zawodów takich jak: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, radca prawny, farmaceuta, fizjoterapeuta, zarządca nieruchomości, księgowy, komornik sądowy, lekarz, notariusz, rzeczoznawca majątkowy, protetyk, stomatolog, weterynarz, tłumacz przysięgły – istnieje wymóg prowadzenia działalności jedynie przez 12 miesięcy.

Kolejny wymóg dotyczący tym razem wszystkich podmiotów, to obowiązek założenia konta w BGŻ BNP Paribas, co nie wiąże się z finansowym obciążeniem. Rachunek firmowy przez pierwsze 12 miesięcy od podpisania umowy będzie prowadzony dla ciebie zupełnie za darmo.

Jeśli potrzebujesz zatem dodatkowej gotówki na realizację założonych przez siebie celów, wykorzystaj okres promocyjnej marży w Banku BGŻ BNP Paribas. Pamiętaj, masz czas tylko do 31 marca 2019 roku.