Coraz więcej amerykańskich firm, w tym m.in. Caterpillar, Nvidia, Microsoft i Apple, ostrzega, że spowolnienie gospodarcze na świecie i w Chinach, będące skutkiem wojen handlowych USA-Chiny, wpływa negatywnie na ich wyniki finansowe.

"Kiedy widzimy, że duże cykliczne firmy rozmijają się w zyskach z oczekiwaniami, albo obniżają prognozy, to niepokoi rynki, ponieważ potwierdza to, co wskazują też coraz częściej słabe dane makro" - mówi Dave Lafferty, główny strateg rynku w Natixis Investment Managers.

"Wszyscy widzą, że światowa gospodarka spowalnia, czekają tylko na potwierdzenie czy dane kwartalne firm to wskażą" - dodaje.

Podczas poniedziałkowej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 54 USD do 6.002,00 USD za tonę.

W piątek metal zyskał 134 USD, czyli 2,3 proc., do 6.056,00 USD/t i była to najwyższa cena miedzi na zamknięciu sesji w tym roku.