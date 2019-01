GPW wyjaśniła w komunikacie, że wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2018 r. o 9,7 proc. rdr do poziomu 14,8 mld zł. "Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w grudniu 2018 r. 872 mln zł, o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 57 690,50 pkt i była o 9,5 proc. niższa niż przed rokiem" - wskazano.

Jak wynika z informacji trochę lepiej było na rynku NewConnect. W grudniu ub.r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 7 proc. rdr do poziomu 85,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w grudniu wzrosła o 8,4 proc. rdr i wyniosła 77,4 mln zł.

Giełda poinformowała ponadto, że w grudniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 840,5 tys. szt., o 34,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 169,9 proc. do poziomu 238,7 tys. szt. Kontrakty na indeksy – wolumen wzrósł o 17,8 proc. rdr do poziomu 472,1 tys. szt. Opcje – wolumen wzrósł o 11,8 proc. rdr do poziomu 19,3 tys. sztuk.

W komunikacie czytamy, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,6 mld zł (na koniec grudnia 2018 r.) wobec 74,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2018 r. o 42,7 proc. rdr do poziomu 138,4 mln zł.

Biuro prasowe GPW dodało, że łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP (rynek obligacji skarbowych - PAP) sięgnęła w grudniu 2018 roku 20,3 mld zł i była o 6,1 proc. niższa niż rok wcześniej.

Z danych podanych przez GPW wynika ponadto, że w grudniu ub.r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wzrósł (o 15,9 proc. do 15,4 TWh) łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym. Wzrost obrotu energią elektryczną odnotowano również na rynku forward (o 18 proc. rdr do poziomu 12,7 TWh).

Na giełdzie wzrósł również łączny wolumen obrotu gazem ziemnym (o 52,1 proc. do 11,5 TWh). Wzrosty odnotowano ponadto na rynku spot (o 19,2 proc. do poziomu 2,6 TWh) oraz na rynku terminowym (65 proc. do poziomu 8,9 TWh).

GPW wskazała, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w grudniu 2018 r. 3,7 TWh, co oznacza spadek o 28,9 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 45,2 proc. rdr osiągając w grudniu 2018 r. poziom 30,5 ktoe.

"W grudniu 2018 r. na GPW odbyło się 17 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej. Kapitalizacja 414 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec grudnia 2018 r. 615,51 mld zł (143,24 mld euro). Łączna kapitalizacja 465 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec grudnia 2018 roku 1 165,07 mld zł (271,14 mld euro). Na NewConnect w grudniu 2018 r. zadebiutowały spółki Pure Biologics (oferta prywatna o wartości 2,85 mln zł) oraz Movie Games (oferta prywatna o wartości 1,95 mln zł)" - podsumowano w komunikacie.