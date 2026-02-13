No fire, no hire – nie zwalniamy i nie zatrudniamy. Takie nastroje, według jednego z raportów analitycznych, panują wśród amerykańskich menadżerów.

Dlaczego? Bo nie potrafią oszacować wpływu sztucznej inteligencji na efektywność ich firm. To, co wiemy na pewno, to to, że wszyscy dookoła mówią o wdrażaniu AI. Eksperci i analitycy zapewniają, że przyniesie ona rewolucję na rynku pracy. Skoro więc nie wiemy, to lepiej zachowajmy ostrożność. I skoro wszyscy inni to robią, róbmy i my.

AI i gospodarka cyfrowa: obietnice wzrostu kontra koszty energii

Na poziomie makro widzimy gigantyczne inwestycje w centra przetwarzania danych i rozwój AI. Już teraz przekłada się to na rynek surowców i energii. To nie tylko kwestia ceny i spekulacji, ale też oficjalnych strategii – jak choćby szacunków Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Opisywany niedawno w DGP przez Aleksandrę Hołownię i Marcelego Sommera projekt planu rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) na lata 2027–2036 zakłada, że tylko w Polsce centra danych w 2040 r. mają zużywać ok. 29 TWh.

Drugim makro hasłem towarzyszącym rewolucji AI jest pojęcie wzrostu gospodarczego napędzanego wzrostem produktywności bez presji inflacyjnej. Brzmi pięknie, lecz realnie oznacza rezultat z punktu widzenia pracowników daleki od jednoznaczności. Mianowicie scenariusz, w którym efektywność gospodarki poprawia się dzięki inwestycjom w technologie bez jednoczesnej presji płacowej związanej z inwestycjami. Nie trzeba ścigać się o pracowników ani podwyższać im pensji, skoro wystarczy inwestować w technologie.

Co ciekawe, wiara w to, że będzie to wzrost bez inflacji, stoi w sprzeczności z koniecznością dostarczania centrom obliczeniowym energii. A wzrost jej ceny w wyniku rosnącego popytu może przekreślać scenariusz, w którym inflacji nie ma. Jeżeli będzie dotyczyła nośników energii, to po kieszeniach najbardziej uderzy najbiedniejszych.

Piękna perspektywa: rosnąca produktywność, rosnące ceny energii, rosnące bezrobocie, spadająca liczba ofert pracy. Brzmi jak Polska.

Jak niepewność gospodarcza zmieniają wydatki konsumentów

Tego samego dnia, w którym przeczytałem o nastrojach na amerykańskim rynku pracy, natrafiłem na prognozy dla spółek z USA. Optymistyczne oczekiwania towarzyszyły zwłaszcza znanej sieci fast foodów. Jak pięknie ujęto to w języku analitycznym: rynek spodziewa się wzrostu przychodów wywołanego procesami dostosowania struktury wydatków przez gospodarstwa domowe z klasy średniej.

I znów brzmi nieźle. Ale po ludzku oznacza, że coraz więcej ludzi decyduje się jeść taniej i mniej zdrowo, bo ma mniej pieniędzy albo spodziewa się, że będzie mieć ich mniej. Dość dobrze wpisuje się to w obraz amerykańskiej gospodarki po roku rządów Donalda Trumpa. Z dynamicznym wzrostem – zarówno gospodarki, jak i nierówności.

Przeniesienie tego obrazu na grunt Polski nie jest oczywiste. Nasza sytuacja demograficzna może oznaczać, że AI nie zabierze ludziom pracy, tylko uratuje nas przed skutkami demograficznej katastrofy, w którą zaczynamy wkraczać.

Ale makro korzyściom może towarzyszyć mnóstwo mikro kłopotów. Jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki jest przecież sektor usług wspólnych. Obawy pracowników m.in. właśnie tego sektora przed wdrażaniem AI są zupełnie realne. Mamy bowiem miasta, które swój model gospodarczy oparły na takich miejscach pracy.

Nawet jeżeli sektorowo AI wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki, to zarazem może zniszczyć wiele ludzkich planów i ambicji. Spadająca liczba ofert pracy, alarmujące dane o bezrobociu wśród młodych mogą sprawić, że coraz więcej osób będzie „dostosowywać strukturę wydatków”. Dla wielu ludzi, szczególnie młodych, może to być trudne doświadczenie, na które ostatnie lata ich nie przygotowały. A niespełnione nadzieje często rodzą frustrację. Ta może być prawdziwym politycznym złotem. Szczególnie dla tych, którzy będą umiejętnie łączyć lęki przed technologią z rosnącą niechęcią do ojczyzny Big Techów – USA.