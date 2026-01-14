Grudniowy odczyt inflacji ponownie okazał się zaskoczeniem i uruchomił wśród członków Rady Polityki Pieniężnej dyskusję o ewentualnej obniżce stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu. Nawet Joanna Tyrowicz, uznawana za najbardziej jastrzębiego członka RPP, sygnalizuje, że po raz pierwszy od dłuższego czasu inflacja może przez dłuższy okres pozostawać blisko celu NBP.
W dniach 13-14 stycznia 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Mimo niskiej inflacji, rada nie zmieniła wysokości wysokości stóp procentowych i ustaliła je na następującym poziomie:
- stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej
- stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej
- stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej
- stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej
- stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję