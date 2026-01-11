Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej jest zaplanowane na wtorek i środę. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego po sześciu ubiegłorocznych obniżkach wynosi 4 proc. Analitycy oceniają, że bardziej prawdopodobne jest to, że stopy w styczniu pozostaną bez zmian, ale po niższym od oczekiwań wstępnym odczycie inflacji za grudzień w większym stopniu dopuszczają możliwość cięcia kosztu pieniądza.

W grudniu ub.r. według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego roczna inflacja obniżyła się do 2,4 proc. Ekonomiści spodziewali się, że wskaźnik utrzyma się na listopadowym poziomie 2,5 proc. Inflacja pozostaje w okolicach środka celu NBP (2,5 proc., RPP dopuszcza odchylenia od celu o 1 pkt proc. w dół i w górę). W grudniu pierwszy raz od ponad półtora roku inflacja znalazła się poniżej środka celu. Pomógł w tym ponowny spadek dynamiki cen żywności i obniżki na stacjach paliw.

Według analityków inflacja prawdopodobnie w tym roku trwale będzie przebywać w okolicach 2,5 proc. Towarzyszyć temu będzie obniżanie się inflacji bazowej. Główna miara inflacji bazowej w listopadzie ub.r. (to ostatnie oficjalne dane) wynosiła 2,7 proc. Była najniżej od sześciu lat.

„Czynnikiem niepewności pozostaje jednak zmiana klasyfikacji koszyka inflacyjnego GUS od 2026. Ponowny spadek inflacji zwiększa szansę na obniżkę stóp procentowych w styczniu” – zapowiedzieli ekonomiści PKO BP.

Podobną ocenę wyrazili ekonomiści ING Banku Śląskiego: „Naszym zdaniem RPP nie dowierza, że dezinflacja jest trwała i grudniowe dane są ważnym sygnałem potwierdzającym, że przyspieszenie dezinflacji w II połowie 2025 roku to trwała tendencja. Obniżka może być rozważana na styczniowym posiedzeniu, chociaż nie jest to nasz bazowy scenariusz”.

W marcu NBP opublikuje nową projekcję inflacji i PKB, a GUS zaktualizuje koszyk inflacyjny.

Korzystniejszy kierunek trendów inflacyjnych

W ubiegłym tygodniu pojawiły się dwie opinie członków rady, wymownie dające do zrozumienia, że w RPP jest przekonanie, iż inflacja w okolicach celu banku centralnego to trwały trend.

Ireneusz Dąbrowski w wywiadzie dla agencji Bloomberg ocenił, że prawdopodobieństwo obniżenia stóp na pierwszym tegorocznym posiedzeniu RPP wynosi 50 proc. z uwagi na szybszy od oczekiwań spadek inflacji. Wśród czynników ryzyka wymienił uporczywość inflacji cen usług (w listopadzie wynosiła 5,3 proc.). Ocenił, że w tym roku jest przestrzeń do obniżenia stóp procentowych o 0,5 pkt proc.

Istotny jest również ubiegłotygodniowy głos Joanny Tyrowicz, która nie popierała jak dotąd wniosków o obniżki stóp, a jeszcze w listopadzie chciała ich... podwyżki. Tyrowicz również zwraca uwagę na szybki wzrost cen usług jako czynnik ryzyka dla ścieżki inflacji. Oceniła jednak, że po raz pierwszy od początku tego epizodu inflacji w Polsce roczna zmiana cen konsumpcyjnych może być trwale w pobliżu celu.

Tyrowicz zaznaczyła, że w inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) rysuje się trend spadkowy, za który odpowiedzialny jest głównie import dóbr z Chin. Tanie produkty z Dalekiego Wschodu jeszcze przed pandemią COVID-19 były silnym czynnikiem dezinflacyjnym w Polsce i w całej Europie.

„Skupiam się na inflacji bazowej (czyli tej części inflacji, która odpowiada za ok. połowę wydatków rodzin w Polsce). To wskaźnik mniej zmienny, wolniej wracający do celu i znacznie bardziej «mówiący» o presji popytowej w gospodarce. I właśnie w inflacji bazowej widać coś ciekawego: od połowy 2023 roku rzeczywista inflacja bazowa zaczęła schodzić w dół szybciej, niż zakładały prognozy. Rok temu projekcje NBP sugerowały okolice ok. 4 proc. na końcówkę 2025 r. Tymczasem dane pokazały raczej ok. 3 proc. Kierunek okazał się korzystniejszy, niż przewidywały modele” – napisała Tyrowicz na platformie LinkedIn.

Jaka będzie skala cięć stóp procentowych w 2026 roku

Większość analityków przewiduje, że nawet jeśli na początku roku będzie pauza w obniżkach stóp, to rada wróci do nich w kolejnych miesiącach. Scenariusz rynkowy przewiduje sprowadzenie stopy referencyjnej w bieżącym roku do 3–3,5 proc.

Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu. Wtedy RPP zmniejszyła stopę referencyjną o 0,25 pkt proc. W całym 2025 r. obniżki wyniosły 1,75 pkt proc.

GUS co roku zmienia wagi towarów i usług w koszyku inflacyjnym. Nowe wagi będą bazować na tym, jak Polacy wydawali pieniądze w całym 2025 roku. Inflacyjne dane w oparciu o nowy system wag będą znane w marcu. ©℗